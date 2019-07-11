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"Якби у Срни було по батькові, то звертався б до нього так", – Пятов розповів про повернення легенди Шахтаря

12:21 262 Читать на русском
"Якби у Срни було по батькові, то звертався б до нього так", – Пятов розповів про повернення легенди Шахтаря
Андрій Пятов / Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував повернення у клуб багаторічного капітана Даріо Срни.

"Дуже зрадів, коли дізнався, що Даріо Срна повертається в Шахтар, і відразу його привітав. Даріо – наша легенда, багаторічний капітан. Повірте, його досвід нам ще дуже допоможе.

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Він уже тренер, в іншому статусі. Якби у хорватів було по батькові, я б його по батькові називав. До Даріо завжди можна і за порадою звернутися, і просто поспілкуватися. Також можна обговорити з ним якісь питання, і він доповість їх тренеру.

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Обійти Даріо за кількістю матчів за Шахтар? О, я йому сказав, що він рано закінчив! Якщо серйозно, дай Бог, щоб здоров'я було. Я ніколи не гнався за особистими досягненнями або рекордами", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.

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Андрій Пятов Андрій Пятов Даріо Срна Даріо Срна Шахтар Шахтар
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