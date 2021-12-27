Захисник бельгійського Гента Алессіо Кастро-Монтес прокоментував червону картку українського форварда Романа Яремчука, яку той отримав за поштовх у спину суперника в матчі з Кортрейком.

"Після матчу Роман звернувся до команди і попросив вибачення. Тренер сказав, що багато гравців можуть побувати у такій ситуації в майбутньому, тому це повинно послужити уроком.

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Це повчальний момент для всіх нас, сподіваюся, Роман також винесе з цього урок. Він був дуже важливий для команди, але цього разу підвів.

Складно сказати, що було б, якби у нас було 11 гравців. Ми могли виграти з різницею в 10 голів, якби використали свої шанси", – цитує Кастро-Монтеса офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, українець в середині першого тайму побачив перед собою необов'язкову червону картку і залишив команду у меншості. Роман порушив правила біля воріт Кортрейка, несподівано штовхнувши у спину Петара Голубовіча, який перебував без м'яча. Це вилучення стало для Яремчука дебютним у Лізі Жупіле, а його команда у меншості поступилась супернику і опустилась вже на 11 сходинку турнірної таблиці чемпіонату Бельгії.

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