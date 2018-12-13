"Якби це було в Україні, я би назвав Суркіса та Порошенка", – Ріанчо пояснив слова про Путіна

Екс-тренер Динамо Рауль Ріанчо, який встиг попрацювати у московському Спартаку, прокоментував свої слова про президента Росії Володимира Путіна.

"Після кількох матчів в Росії, один журналіст запитав мене: "Ти знаєш, що не залишишся тренером команди?". Я відповів, що мені нічого невідомо про це. Він наполягав, говорив, що в клубі це вже всім відомо, що буде новий тренер. Тоді я сказав, що мене тренером призначив президент, віце-президент і сам Путін, тому я продовжу працювати.

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Тобто я сказав це тільки заради того, щоб зупинити журналіста, який дістав мене питаннями про відставку. Це було не серйозно. Якби це було в Україні, то я б сказав, що мене призначив віце-президент, президент Суркіс і навіть сам Порошенко.

Футбол об'єднує людей. Це те, що сприяє дружбі в Європі та світі. Моє ставлення однаково чудове до футболу в Україні та Росії. Футбол – явище, якому під силу об'єднувати народи і навіть зупиняти війни. Треба більше думати про футбол і речах, які об'єднують. Політика і футбол несумісні.

Якби можна було вже повністю зупинити цей конфлікт, адже люди його дуже важко переживають. Багато людей страждають, багато сліз проливається", – підсумував Ріанчо для FootballHub.

Нагадаємо, Ріанчо, коли працював на тренерському містку Спартака різко відреагував на питання журналіста, який натякав на його відставку. Іспанський фахівець тоді сказав: "Я впевнений у всіх: президенті Спартака, віце-президенті та навіть Путіні.

Нещодавно Ріанчо покинув московський Спартак після призначення Олега Кононова головним тренером команди. Зазначимо, окрім роботи у московському клубі Ріанчо був асистентом Сергія Реброва в Динамо та Андрія Шевченка у збірній України.

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