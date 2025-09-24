"От якби Шевченко і Гусєв молодші грали, як їхні батьки, тоді б за збірну України U-20 взагалі б можна було не переживати. Це так, жарт. В них ще все попереду. Може лідером стати Пономаренко, яки чимало забивав на юнацькому рівні в Україні, а може хтось інший, побачимо.

Взагалі, хотілося б щоб у нас була командна гра, незалежна від когось одного. От є нападник Баварії Харі Кейн. Забиває багато, але він командний гравець, перш за все. Це не Кріштіану Роналду в якого установка голи штампувати.

Я от зараз теж працюю з сином зірки. У Саленка-молодшого немає авторитетів. І це мені в Ромі дуже подобається. Йому байдуже, хто проти нього грає: чи перша команда, умовно Шахтаря, чи дубль якогось клубу, він виходить і грає. Саленко любить футбол, а не себе у футболі.

Щодо Шевченка-молодшого, то, якщо Крістіана викликають до збірної, значить – він заслужив. От я пам’ятаю, як до молодіжної збірної України викликали юного Судакова. І тоді всі "судачили про Судакова", такий от каламбур, даруйте. Мовляв, та хто це такий? А він он як запалив на Євро згодом", – поділився Скрипник в інтерв'ю Українському футболу.

