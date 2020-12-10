"Я – другий найдорожчий українець в історії за сумарною вартістю? Якщо чесно я ніколи про це не замислювався. Для мене це не грає ролі на якому я місці: другому або третьому. Найголовніше для мене це виходити на поле і показувати свою кращу гру, щоб мене оцінювали фанати і керівництво як футболіста, а не за цими цінами.

Ярмоленко не збирається покидати Вест Хем попри чутки про розрив контракту

До того ж, як я вважаю, важко робити такі порівняння. Зараз вже інший час. Якби Шевченко грав сьогодні, за нього б, швидше за все клуби, отримали від 100 до 150 млн євро", – зазначив Ярмоленко в інтерв'ю Transfermarkt.

Зазначимо, що переходи Ярмоленка до Борусії Д та Вест Хема склали 45 млн євро. Перше місце і досі втримує Андрій Шевченко, за якого Мілан та Челсі свого часу сумарно виклали 68 млн євро.

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