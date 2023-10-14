"Я дуже вдячний хлопцям. Македонія створювала моменти. Я бачив, що вони дійсно вийшли перемагати. Я вважаю, що ми сьогодні заслужено перемогли.

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Чому македонцям вдалося притиснути нас до воріт наприкінці першого тайму? Я вважаю, що це більше психологія. Коли ми забили гол, гравці трошки більше зосередилися на грі в обороні. Ми не контролювали м'яч, але це заслуга Македонії, яка намагалася зрівняти рахунок. Дуже гарно, що сьогодні вистояли.

Є претензії до захисту, але я завжди кажу, що на цьому рівні грають найкращі футболісти в Європі, тому, як я казав, Македонія дуже гарно зіграла наприкінці першого тайму. Ми подивимося всі ці моменти, проаналізуємо та будемо готуватися до наступної гри.

Були моменти і в нас, і в Македонії. Якби забили другий, то було б спокійніше, але я вважаю, що ми заслужили цю перемогу. Як я завжди кажу, це перемога для нашого народу та ЗСУ", – сказав Ребров у коментарі MEGOGO.

Нагадаємо, після 6-ти матчів збірна України з 10-ма очками посідає у турнірній таблиці групи С другу сходинку. Лідирує Англія, третьою йде Італія.

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