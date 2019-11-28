Якби Олександрія грала вдома, то поставив би на її перемогу, – Любеновіч

Колишній півзахисник Олександрії та Зорі Желько Любеновіч вважає, що в сьогоднішньому матчі 5-го туру Ліги Європи проти Вольфсбурга українська команда зможе набрати очки.

"Олександрія зараз перебуває в хорошій формі. Вони відмінно готові фізично. Футбол у виконанні Олександрії помітно відрізняється від інших клубів УПЛ. У команді Володимира Шарана висока дисципліна, у неї немає дірок між лініями.

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Перш за все олександрійці грають на нуль ззаду, а попереду розраховують обов'язково забити як мінімум один м'яч. Вольфсбург, звичайно, сильніший за Олександрію, але українська команда зможе витримати високий темп гри, не стане бігти стрімголов вперед, щоб обов'язково виграти, і буде чекати свого шансу. Нічия в цьому поєдинку – цілком нормальний результат для українського колективу. Якби олександрійці грали вдома, то я б навіть поставив на їх перемогу. А так мій прогноз – 0:0", – цитує Любеновіча zbirna.com.

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Нагадаємо, матч Олександрія – Вольфсбург пройде на Арені Львів, адже домашній стадіон команди Володимира Шарана не відповідає вимогам УЄФА.