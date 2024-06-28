"Я хотів би звернути увагу на підготовку до матчу. Особливо на те, як ми добиралися на гру. Ніколи такого не бачив. Ми годину їхали від готелю до стадіону в супроводі поліції. Мигалки не використовували, на порожній дорозі збили швидкість до 20-25 км/год, зупинялись на кожному світлофорі. В підсумку я мав лише півтори хвилини на установку. Потім довелося скоротити розминку, бо переносити матч, очевидно, ніхто не хотів. Це був неймовірний стрес для гравців і тренерів", – сказав Тедеско після матчу з Україною (0:0).

"Ніколи такого не бачив, неймовірний стрес для гравців", – розгніваний Тедеско знайшов причину нічиєї з Україною

Німецька поліція визнала, що їхала повільно. "Це було необхідно, оскільки від нас вимагалося, щоб інтервал між прибуттям обох команд становив не менше десяти хвилин. УЄФА скоротив цей термін в останню хвилину після термінових розпоряджень, інакше Бельгія приїхала б ще пізніше. Ми повідомили збірну Бельгії про це за два дні до матчу", – йдеться в повідомленні ARD.

Нагадаємо, що за підсумками нічиєї з Україною збірна Бельгії пробилася до плей-оф Євро-2024 з третього місця в групі.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача