– У 1-му таймі Рух контролював гру, але абсолютно не зміг знайти шляхи до воріт Оболоні. В чому була причина, на ваш погляд?

– Знали, що Оболонь організовано обороняється, і попередні дві команди, які грали проти них, дуже мало що створили. В цьому аспекті не виходило те, що ми хотіли. Потім пропустили гол, внесли корективи в замінах – і трохи вирівняли.

Майстерні штрафні удари у відеоогляді матчу Рух – Оболонь – 1:2

– В 1-му таймі ваші хлопці не завдали жодного удару в площину. Це одна з причин ранніх замін Кваса та Кітели?

– Ми пропустили гол, і змінився план на гру. Ми хотіли додати агресії в атаці – у нас це вийшло, забили потім гол. Якби не тривога – я впевнений, що ми б дотиснули суперника. Тривога, скажемо так, не зовсім нам допомогла.

– Тобто, ці ранні заміни – то не виховний момент?

– Ні. Хлопці робили, що могли, але ми намагалися покращити гру замінами.

– Яку оцінку можете дати дебютним 40 хвилинам в основі 20-річному Костянтину Квасу?

– Йому треба ще багато працювати. Ми даємо можливість, даємо шанс зіграти в таких важливих матчах. Команда будується, цей процес – нешвидкий. Я вважаю, що всім нам треба додавати в тому, щоб команда стала сильнішою.

– Після перерви здалося, що на полі зовсім інша команда, ніж була до неї. Це заміна так команду струсонула чи все-таки був ще й батіг у роздягальні?

– Ми зробили заміни – і покращили цим швидкість в атаці.

– Класний гол Ростислава Ляха у його 70-му матчі в УПЛ. На тренуваннях скільки він з 10 таких кладе?

– Та не знаю, ми не рахуємо. Він відпрацьовує точно стандартні положення. Добре, що забив, але, на жаль, після тривоги ми пропустили теж зі стандарту гол. Три стандарти вирішили долю матчу, – сказав Федик у ефірі УПЛ ТБ.

До слова, Оболонь набрала 7 очок і бодай на добу очолила турнірну таблицю УПЛ! Рух же залишається з трьома заліковими балами.

