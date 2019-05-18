"Якби не Майдан, ультрас Металіста та Дніпра почали б різати один одного", – Сініцин розповів про фанатські війни

Ультрас Волині та відомий волонтер Роман Сініцин поділився своїми враженнями від фанатських протистоянь, які були в Україні до 2014 року.

"В Україні були дуже жорсткі фанатські війни – між Харковом і Дніпром, Києвом і Одесою, Львів ще активно включався. Якби не Майдан, то через півроку або рік були б трупи. Маятник ненависті між Харковом і Дніпром уже настільки був розкручений, що вони б почали різати один одного.

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Дніпряни вважали харків'ян проросійськими. Важливу роль грав і фактор регіонального лідерства, в стилі "ви – колгосп", "так ні, це ви колгосп". А зараз лідери угруповань дружать, проводять спільні акції, разом воювали в Азові та інших підрозділах і вже мало не друзі. Війна і Майдан поставили все на свої місця", – цитує Сініцина Tribuna.com.

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