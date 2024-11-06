Зусиль Андрія Луніна виявилося замало, щоб врятувати Реал від поразки в матчі 4-го туру ЛЧ проти Мілана (1:3).

Українець був найсвітлішою плямою в команді Карло Анчелотті. Реал пропустив 3 голи, але міг щонайменше удвічі більше, якби не сейви Луніна. ЗМІ та експерти здебільшого хвалять Андрія, хоча є й посередні оцінки.

"Немає виправдань": Лунін прокоментував поразку Реала від Мілана в Лізі чемпіонів

Окремої уваги варті події після фінального свистка. Суперзірки Реала сховались від мікрофонів, а Лунін пішов "відбілювати" команду перед пресою, як це вже було після фіаско з Ліллем. Детально ці всі моменти розібрав "Футбол 24" у новому випуску на YouTube-каналі.