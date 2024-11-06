"Якби не Лунін, нас би прибили 6 голами": суперзірки Реала заховалися за спиною українця
6 листопада 20:52 - Читать на русском
Зусиль Андрія Луніна виявилося замало, щоб врятувати Реал від поразки в матчі 4-го туру ЛЧ проти Мілана (1:3).
завершено
Малік Чау 12’
Альваро Мората 39’
Тіяні Рейндерс 73’
12’ Малік Чау
39’ Альваро Мората
73’ Тіяні Рейндерс
Українець був найсвітлішою плямою в команді Карло Анчелотті. Реал пропустив 3 голи, але міг щонайменше удвічі більше, якби не сейви Луніна. ЗМІ та експерти здебільшого хвалять Андрія, хоча є й посередні оцінки.
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Окремої уваги варті події після фінального свистка. Суперзірки Реала сховались від мікрофонів, а Лунін пішов "відбілювати" команду перед пресою, як це вже було після фіаско з Ліллем. Детально ці всі моменти розібрав "Футбол 24" у новому випуску на YouTube-каналі.
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