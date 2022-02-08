"Не знаю, чим би я займався, якби не футбол. Я загалом люблю спорт, не лише футбол. Я фанат багатьох інших видів – баскетбол, теніс та інші.

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Можливо, я б просто займався іншим видом спорту. Наприклад, грав у баскетбол, який я люблю. Я народився в Хорватії, у Задарі, це відоме баскетбольне місто. Я пам'ятаю, як у дитинстві багато разів ходив дивитися баскетбольні матчі. Я грав, коли міг, після школи з друзями. Я шаленів від баскетболу. Мені це подобалося, тому я думаю, що, можливо, став би баскетболістом", – зізнався Модріч в інтерв'ю Marca.

Зауважимо, що зріст володаря "Золотого м'яча-2018" складає всьго 172 сантиметри, тому реалізувати себе у баскетболі йому було б доволі складно.

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