"Я чув ці нещодавні заяви. Клопп і його помічник здаються неймовірно наполегливими у питаннях організації футболу в Англії. Усі грають на рівних. Усі розуміють, що у певний період року вони грають для глядачів. Все це робиться заради глядачів. Для телебачення, уболівальників, які хочуть, щоб ігри проводилися саме в такому графіку. Я думаю, що будь-які зміни можуть наразитися на серйозний відсіч. Мені здається, що фанати люблять цю традицію, хоча я й можу помилятись.

"Це якийсь жарт?": Клопп обурений насиченим календарем Ліверпуля

Ми зараз підходимо до того, щоб керувати грою через демократичні процедури. Я не хочу, щоб мене сприйняли як автократа, але достатньо! Грайте в бісів футбол, прийміть те, що ви футболісти. Вам і без того дозволяють дуже багато. Якщо чесно, то більшість моїх знайомих футболістів насправді хочуть брати участь у цих матчах. Деякі тренери скаржаться, чому у нас немає 5 замін. Насправді для них це лише привід. Дай їм 5, а вони попросять 7, дай 7, і вони хотітимуть 9.

Як щодо того, щоб ущипнути себе та осягнути, наскільки вам пощастило у житті? Тому що якби не футбол, половина з вас працювала б у Макдональдсі. Ви забули, як опинились на своїх місцях? Все завдяки шаленому попиту. Якби футбол не користувався таким попитом – ви і ваші колеги не отримували б десятки мільйонів фунтів на рік. Ви отримуєте славу, гроші, повагу. Все це завдяки футболу, то віддячте йому хоч якоюсь частинкою", – вибухнув Джордан у ефірі TalkSport.

Різдвяна казка дідуся Боббі – як Ньюкасл взяв вершину, яка може більше ніколи не підкоритися