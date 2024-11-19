"Я дуже пишаюся. У футболі дуже важко зробити сім замін і зберегти ідею та тактичні концепції команди.

Порятунок Хорватії у відеоогляді матчу Ліги націй з Португалією

Перший тайм був про те, щоб виграти гру. Якби ми забили другий гол, їм було б важко відреагувати. У другому таймі у них було 15 дуже сильних хвилин, і ми не мали такого контролю, як у першому таймі. Ми створили ще одну ситуацію завдяки Нуну Мендешу, це була гра на обох флангах, але я йду з почуттям гордості.

Три гравці сьогодні дебютували на міжнародному рівні. Ми відкрили двері для конкуренції в національній збірній і завершили гру непереможеними", – цитує Мартінеса ФПФ.

Зазначимо, що збірна Португалії ще до цього матчу достроково забезпечила собі вихід у чвертьфінал Ліги націй.

Шотландія сенсаційно вибила Польщу з еліти Ліги націй, Хорватія врятувала нічию з Португалією і вийшла у чвертьфінал