"Вам не обов'язково отримувати задоволення від футболу лише тоді, коли є шанс стати чемпіоном. Є багато різних речей, за які потрібно боротися, і, перш за все, це три очки у вихідні.

Гвардіола викрив Клоппа у маніпуляціях і пообіцяв все з'ясувати особисто

Я не впевнений, що ви коли-небудь бачили ситуацію з травмами, як у нас цього року. Жодного разу у нас не було трьох центральних півзахисників, які сумісні разом. На самому початку сезону вилетіли два центрбеки, а тепер ще й третій. Наша ситуація настільки дивна, що якби ми стали чемпіонами, то це було б справжньою сенсацією.

Ми, як і раніше, намагаємося викладатися на всі 100%, але іноді молот б'є по хлопцям. Їм доводиться грати надто багато або повертатися без належного відновлення, і тому подібне. Це наша ситуація, але, зрештою це все ще Ліверпуль. Та ж команда, що минулого року, той же клуб, тільки не ті обставини", – цитує Клоппа Sky Sports.

Зінченко їде в Ліверпуль, Ювентус проекзаменує Фонсеку, потенційний дебют Коваленка проти "биків": топ-матчі вікенду