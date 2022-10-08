Близько 3000 французьких фанатів відвідали лісабонський Да Луж у середу. Після гри багато гостей скаржилися на огидну поведінку португальських стюардів, які дозволяли собі "надто інтимні" обшуки біля входу стадіону. Хештег "Бенфіка мене зґвалтувала" набрав популярності у Twitter, а одна з вболівальниць ПСЖ поділилася власним гірким досвідом.

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"Спочатку я не реагувала, казала собі, що це нормально. Просто все заходить трохи далі, ніж зазвичай. Однак я почала відчувати дискомфорт, коли вони запхали руку мені в ліфчик. Я подивилася на своїх друзів та подруг – вони пройшли через те саме.

Якби ми протестували, поліцейські були готові нас вбити. Це абсолютно неправильно, що нам довелося пройти через таке. Це приниження. Крім того, наші речі жорстко кинули на землю. Це був шок, наче групове зґвалтування", – наводить слова постраждалої Marca.

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