"Можна створювати будь-які структури, але якщо не поміняти сприйняття, то нічого не зміниться. Наведу для прикладу Клоппа. Наскільки він був дійсно успішний в перші два роки роботи в Ліверпулі? Він відстав від першого місця на 25 очок, але всі вірили, що він був правильною людиною.

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В інших обставинах він втратив би роботу. Якби він був темношкірим, його б звільнили в перші два роки. Якби він був англійцем, його б звільнили.

Є група людей, які піддаються дискримінації в англійському футболі, на найвищому рівні в АПЛ. У клубів з топ-6 не буде білого тренера-англійця.

Так, є Лемпард, але це тому, що у нього особливий зв'язок з Челсі, і це єдина причина, через яку він очолив Челсі. За інших обставин він би не отримав цю роботу", – цитує Барнса Talksport.

Нагадаємо, Клопп очолив Ліверпуль у 2015-му, перейшовши з Борусії Д.

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