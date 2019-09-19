Якби Хацкевич залишився в Динамо, то кияни легко б вийшли до плей-офф Ліги Європи, – Гецко

Колишній форвард збірної України Іван Гецко оцінив шанси київського Динамо на вихід із групи Ліги Європи.

"Думаю, що якби головним тренером Динамо залишався Олександр Хацкевич, проблем із виходом до плей-офф у киян не було б.

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Зараз же змінився головний тренер, йде перебудова гри, команда буксує в чемпіонаті, який і так зараз не відрізняється високим рівнем. Тому навіть в цій компанії суперників у Динамо можуть виникнути труднощі з тим, щоб продовжити єврокубки навесні", – поділився Гецко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Динамо потрапило до однієї групи разом із Копенгагеном, Мальме та Лугано. Додамо, що вже сьогодні, 18-го вересня, кияни розпочнуть участь у Лізі Європи матчем проти Мальме, початок о 20:00.

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