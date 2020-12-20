Український наставник угорського клубу Сергій Ребров після перемоги у фінальному матчі року зазначив, що задоволений роботою команди, яка вперше за 25 років брала участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Ідеальний рік? Він став би ще кращим, якби ми змогли обіграти Ювентус, коли у нас був шанс. Але і без того 2020-й – рік величезного успіху Ференцвароша.

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Найбільш пам'ятний матч? Проти Мольде. Той, який дав нам путівку у групу Ліги чемпіонів. Це було важливо і для клубу, і для уболівальників", – цитує Реброва офіційний сайт "Фраді".

Нагадаємо, в останньому поєдинку першої половини сезону Ференцварош здобув перемогу над Будафоком і пішов на зимову перерву беззаперечним лідером чемпіонату Угорщини.

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