"Якби був хоча б Ракицький, все могло скластися інакше": Луческу поскаржився на обмежені ресурси в Зеніті

Колишній тренер Шахтаря зізнався, що міг досягти більших успіхів із російським Зенітом.

"Я пішов із Зеніта 3 роки тому. Коли я прийшов, клуб спочатку продав Халка, потім – Гарая, а взимку – Вітселя, і це теж вплинуло на результат. Фінансова підтримка дуже важлива. Після цього Зеніт вклав виручені гроші в хороших гравців – і всі бачать, що відбувається.

Ракицький і Тимощук вдруге поспіль стали чемпіонами Росії у складі Зеніта

Можливо, Зеніт буде чемпіоном кожного року – як Баварія чи мій Шахтар. У Зеніта найсильніший склад в Росії, тренер створив прекрасну атмосферу в команді, вболівальники організовують приголомшливу підтримку. Коли у команди є все це, то вона автоматично стає фаворитом турніру. Повторюся: фінансова підтримка має значення. Рінат Ахметов при мені активно вкладав у Шахтар, у Зеніта є підтримка Газпрому. Це важливо для прогресу.

Сємак – відмінний тренер! Він виконав величезну роботу, створюючи потрібну атмосферу всередині команди. Повірте мені, це дуже складно. Звичайно, йому допомогло те, що у клубу була можливість підсилити склад і придбати необхідних гравців. Зеніт брав тих, хто потрібен. Якби в мій сезон у Зеніта був хоча б Ракицький, то все могло скластися по-іншому. Але я повинен був грати з Крішіто в центрі оборони", – розповів Луческу Sport-Express.

Зауважимо, Луческу очолив Зеніт у 2016 році після відходу з Шахтаря. Під його керівництвом команда посіла 3 місце.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу