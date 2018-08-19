"Якби Баварія купила Роналду, то виграла б чемпіонат з 35 очками відриву". Улі Хьонесс гостро запалював на німецькому ТБ

Президент Баварії Улі Хьонесс ефектно висловився про головні теми в німецькому футболі та справи Баварії.

Одіозний президент Баварії Улі Хьонесс в ефірі Sky у своєму стилі поговорив про все гаряче в німецькому футболі. Критика Озіла та Німецького футбольного союзу, тролінг агента Лєвандовскі, вибір нового наставника Баварії та трансфери за 200 мільйонів євро – все найцікавіше зі слів Хьонесса читайте далі.

Про скандал навколо Месута Озіла

Месут Озіл – це добре розрекламований продукт. Агенти подають його в значно кращому світлі, ніж він є насправді. Якби Йогі Льов частіше навідувався на матчі Арсенала, він би не взяв Озіла на чемпіонат світу зі спортивних причин і ми б уникли всіх цих вистав.

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Увага дуже спритно була переведена на нібито расизм в Німецькому футбольному союзі, щоб відволікти людей від того, що Озіл давно вже не грає в футбол. Фотографія з Ердоганом – велика помилка. Втім, якби він відразу все пояснив – це не стало б такою проблемою.

Про можливий продаж Роберта Лєвандовскі

Баварія завжди контролювала цю ситуацію. Не був під контролем лише агент Лєвандовскі, але ми просто не дали йому можливості з нами поговорити. Агент 4 чи 5 разів намагався зі мною домовитися про зустріч, на що я йому відповів: "Я зайнятий і зможу зустрітися лише 2 вересня о 14.30 (після закриття трансферного вікна – прим. Ф24)". Коли Роберт перестав слухати свого агента, ми, зберігши його, здійснили наш найкращий трансфер всіх часів.

Про бажання Боатенга і Руді змінити клуб

Жером Боатенг чітко сказав Карл-Хайнцу Румменігге, що хоче піти. Якщо він знайде клуб, який буде готовий заплатити потрібну нам суму (50 млн євро – прим. Ф24), ми вдаримо по руках. Наразі єдиним претендентом є ПСЖ. Я вважаю, що з Хуммельсом, Зюле та Мартінесом наш центр оборони укомплектований.

15 мільйонів євро за Руді – це мало. Не може бути так, що Баварія всім платить, як чемпіон світу, а інші підбирають гравців безкоштовно. Якщо власник РБ Лейпциг пан Матешіц ширше розкриє свій гаманець – все стане можливо.

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Про трансферну роботу Баварії

Ми зараз економимо і збираємо гроші на придбання гравців наступного літа. Є одна-дві позиції, які будуть підсилені через рік. Звичайно, якщо в цьому буде потреба.

Про фантастичні трансфери за 200 мільйонів

Баварія може підписати футболіста, який коштує 200 мільйонів і заробляє 50-60 млн в рік. Але я цього не роблю. Навіть якби в нас на рахунку було 500 мільйонів, я б все одно не заплатив за одного гравця 200. Ніхто не може коштувати 200 мільйонів євро!

Про провал збірної Німеччини на ЧС-2018

Наприкінці минулого сезону в нас накопичилася серйозна втома, через що Національманншафт не грала в Росії належним чином. Коли Баварія має певні труднощі – збірна Німеччини також виступає погано.

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Про маркетингові помилки НФС

Квиток на матч проти Казахстану не може коштувати 80 чи 100 євро. Національна команда повинна бути головним популяризатором спорту. Я не здивуюся, якщо наступного разу ніхто не прийде на стадіон.

Про нового наставника Баварії Ніко Ковача

Він тут працює лише 6 тижнів, але вже зараз можна сказати, що ми зробили правильний вибір. Під його керівництвом команда знову важко працює, з'явилася дисципліна, гравці не мають надмірної свободи. Я впевнений, що Баварія проведе прекрасний сезон.

Про незапрошення Юліана Нагельсманна

Юліан Нагельсманн – чудовий тренер, але занадто молодий для Баварії. Йому потрібно ще 3-4-5 років, і в якийсь момент він зможе очолити нашу команду. Коли я граю з Дітмаром Хоппом (власник Хоффенхайма) гольф, ми взагалі не говоримо про Нагельсманна. В нас є чітка концепція, в яку Юліан зараз не вписується.

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Про перехід Кріштіану Роналду в Ювентус

Я дуже ціную Роналду як футболіста, він протягом 10 років демонструє футбол світового рівня. Однак не потрібно забувати, що йому 34 роки, а зарплата Кріштіану складає 50 мільйонів євро. Для нас це неприйнятна політика, але за спиною Ювентуса стоїть Фіат. Баварія – футбольна команда, а не автомобільна компанія.

Уявіть, що Баварія купила Роналду. Тоді ми б стали чемпіонами не з 25-очковим, а з 35-очковим відривом. Ви хочете такого?

Про гравців у соцмережах

Коли я бачу, як футболісти після програного фіналу Кубка клацають на телефонах, я просто божеволію! Цим можна займатися вдома, а не заглядати в цю штуку по 12 чи 15 годин в день! Футбол повинен стояти на першому місці, зарплати гравців це підтверджують.