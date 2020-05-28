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ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

"Якась мулька": легенда Карпат не вірить у резонансну зміну власника клубу

17:14 341 Читать на русском
"Якась мулька": легенда Карпат не вірить у резонансну зміну власника клубу
Ігор Кульчицький (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Володар Кубка СРСР-1969 у складі Карпат Ігор Кульчицький висловився щодо нещодавніх перетрубацій у львівському клубі.

"Я знаю, що Петро Димінський за копійки клуб не віддасть. Я навіть не вірю тій інформації. Якась мулька.

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Не вірю, що Петро Петрович просто так віддав би гроші, які втратив за 20 років", – сказав Кульчицький у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні новим співвласником Карпат став Олег Смалійчук – частка, яка належала Петру Димінському, 27 травня перейшла у власність до колишнього віце-президента "зелено-білих".

До слова, "леви" після 23 турів посідають останню сходинку в УПЛ, відстаючи від рятівної зони на 5 очок.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?

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Головні новини футболу 27 травня: Карпати змінили власника, перемоги Динамо і Шахтаря перед Класичним
07:00
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Теги
Карпати Карпати Петро Димінський Олег Смалійчук Ігор Кульчицький футбольні фінанси
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