"Якась мулька": легенда Карпат не вірить у резонансну зміну власника клубу

Ігор Кульчицький (в центрі) / Фото з відкритих джерел

Володар Кубка СРСР-1969 у складі Карпат Ігор Кульчицький висловився щодо нещодавніх перетрубацій у львівському клубі.

"Я знаю, що Петро Димінський за копійки клуб не віддасть. Я навіть не вірю тій інформації. Якась мулька.

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Не вірю, що Петро Петрович просто так віддав би гроші, які втратив за 20 років", – сказав Кульчицький у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, напередодні новим співвласником Карпат став Олег Смалійчук – частка, яка належала Петру Димінському, 27 травня перейшла у власність до колишнього віце-президента "зелено-білих".

До слова, "леви" після 23 турів посідають останню сходинку в УПЛ, відстаючи від рятівної зони на 5 очок.

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