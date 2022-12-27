Головний тренер дніпрян Олександр Кучер переконаний, що його клубу поки зарано думати про найпрестижніший євротурнір.

– Ви пограли з СК Дніпро-1 у кваліфікації Ліги Європи, на груповому етапі Ліги конференцій. Вже налаштовуєтеся наступного року на Лігу чемпіонів?

– Я ніколи не загадую наперед. Попереду у нас довгий шлях, зіграно лише половину чемпіонату. Яка Ліга чемпіонів? Нам ще грати й грати. Говорити зараз про Лігу чемпіонів зарано. Дуже зарано.

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Зрозуміло, що в мене та у футболістів є бажання виступати у Лізі чемпіонів. Ми будемо працювати для досягнення мети. Але це футбол і всі мають адекватно оцінювати реальність – попереду ще друге коло, боротьба вся попереду, – сказав Кучер в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 посів у своїй групі Ліги конференцій другу сходинку і в 1/8 фіналу турніру зіграє з кіпрським АЕКом. Перший поєдинок відбудеться 16 лютого о 22:00.

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