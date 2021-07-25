Захисник Динамо Віталій Миколенко провів екскурсію по готелю, в якому розташувались "біло-сині" на тренувальних зборах в Австрії.

"У день гри в основному їмо спагетті, Кендзьора ж їсть рис. Також беруть рибу або курку. Всі люблять поїсти. Зараз такі навантаження, що завжди хочеться їсти", – поділився Миколенко під час екскурсії кухнею готелю.

Динамо терміново знайшло нового спаринг-партнера після скасованого матчу з Вільяреалом

Також Віталій розповів про розсадку гравців. Так, є стіл для досвідчених гравців – Сидорчука, Буяльського, Бойка та Шабанова. Своєю компанією обідають Дубінчак, Шапаренко, Попов та Лєднєв. Циганков зазвичай сідає з Тимчиком, Шепелєвим та Сиротою. Є й окремий стіл для любителів пограти в покер, зокрема Миколенка, Андрієвського, Караваєва, Антюха, Кулача та Бущана.

Початок тренувального дня починається зі зважування та обов'язкового вимірювання температури у зв'язку з пандемією COVID-19. Через це кожну пляшку з водою підписують для кожного футболіста персонально. На обід гравці збираються о 12:30, після чого мають вільний час до 16:00 – початку теоретичного заняття. Теорія зазвичай проходить за годину до тренування.

Нагадаємо, сезон для Динамо стартує 1-го серпня домашнім матчем в УПЛ проти Вереса. Початок зустрічі о 19:30.

Уніон – Динамо: брутальна нічия з Берліном на річницю Луческу, камео Вербіча з сумним кінцем, Буяльський досі найкращий