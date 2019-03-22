Як збірна України грає в березні – майже 45% перемог, лише раз забили понад 2 голи

Для головної команди країни березень – середньостатистичний місяць в плані результатів.

Сьогодні, 22 березня 2019-го, збірна України проведе 30-й березневий матч у своїй історії – в гостях у Португалії розпочнемо відбір на Євро-2020. Попередні 29 ігор у цьому місяці принесли нам 13 перемог, 7 нічиїх і 9 поразок. Тобто березневий вінрейт "синьо-жовтих" – 44,8%. Що цікаво, загальний відсоток перемог збірної України в усіх матчах майже ідентичний – 45%.

Варто відзначити, що національна збірна лише одного разу в березні забила понад 2 голи. Що цікаво, це було саме 22 березня. У 2013 році Україна перемогла Польщу в рамках відбору до ЧС-2014 з рахунком 3:1. Забивали Андрій Ярмоленко, Олег Гусєв та Роман Зозуля. Жодного з них 6 років потому в розпорядженні Андрія Шевченка немає.

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Серед позитивних результатів з грандами виділимо нічиї проти Франції (0:0) в 1998-му, проти Іспанії (2:2) у 2003-му. Також двічі програвали італійцям і один раз іспанцям.

У минулому році збірна України в березні провела два товариські матчі. Спаринг з Саудівською Аравією в Іспанії завершився нічиєю 1:1, а контрольна зустріч з Японією в Бельгії принесла нам перемогу 2:1.

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Інфографіка: ФФУ