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Як забити гол, зробити пропозицію коханій та не засмутитися через поразку команди – романтична історія з чемпіонату Чилі

30 жовтня 22:42 185 Читать на русском
Як забити гол, зробити пропозицію коханій та не засмутитися через поразку команди – романтична історія з чемпіонату Чилі
Едуард Белло / фото із соцмереж

Нападник чилійської Антофагасти Едуард Белло зробив пропозицію коханій дівчині прямо під час матчу.

Белло вивів свою команду вперед вже на 2-й хвилині матчу, після чого вирушив прямо на трибуни стадіону. Представник тренерського штабу Антофагасти передав нападнику обручку, щоб той зміг зробити пропозицію своїй коханій Габріелі, яка прийшла подивитися гру. Дівчина, під гучні оплески стадіону, відповіла згодою.

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Белло після цього отримав жовту картку від арбітра матчу та забив ще один гол. Однак це не допомогло Антофагасті здобути очки в поєдинку з Евертоном, який вирвав перемогу за 7 хвилин до фінального свистка.

Теги
Світ Відеоновини Едуард Белло Едуард Белло
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