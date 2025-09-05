Холанд починав свою кар'єру в норвезькому клубі Брюне, а потім виступав за Мольде, Зальцбург і Борусію Дортмунд. Нападник Манчестер Сіті розлютився, коли його рідний клуб вирішив розірвати контракти з трьома гравцями посеред сезону.

Холанд змінить прізвище у збірній Норвегії – це не торкнеться Манчестер Сіті

"Брюне, не мовчи, що відбувається? Так, мені час спати, але в моєму рідному клубі відбувається хаос, і це мене дратує. Я не можу спати, коли відбувається подібне", – написав Ерлінг у своєму акаунті в Snapchat.

Раніше Брюне, який посідає 14-те місце в чемпіонаті Норвегії, вирішив відпустити Акселя Крюгера, Єнса Хусебьо і Роберта Ундхейма.

Відбір до ЧС-2026: Бельгія перемогла Уельс у битві з 7 голами, Італія нарешті виграла, Хорватія знищила Чехію