"Після цього з Мудриком не спілкувався. З хлопцями спілкувалися. Я знаю, що всі на сто відсотків (впевнені), що він цього не приймав. Як воно опинилось в організмі – це якась загадка. Я впевнений, що він цього не приймав", – сказав Піхальонок в інтерв'ю SportArena.

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У грудні 2024 року стало відомо про провалений допінг-тест українського футболіста Михайла Мудрика, за неофіційною інформацією в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній. Гравцеві загрожує дискваліфікація до чотирьох років.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів 15 матчів за лондонський Челсі, забив 3 голи та віддав 4 асисти. Контракт вінгера з клубом розрахований до 30 червня 2031 року.

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