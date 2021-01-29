Наполі впевнено обіграв Спецію в рамках 1/4 фіналу Кубка Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Італії 2020/21, чвертьфінал

Наполі – Спеція – 4:2

Голи: Кулібалі, 5, Лосано, 20, Політано, 30, Ельмас, 40 – Г'ясі, 71, Акампора, 73

Наполі розібрався зі Спецією та зіграє проти Аталанти Маліновського – визначилися півфінальні пари Кубка Італії

Підопічні Дженнаро Гаттузо зробили справу ще до перерви, відправивши у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі. Однак у другому таймі активнішою вже була Спеція, яка зуміла відквитати лише два голи.

Відтак Наполі став півфіналістом Кубка Італії. За вихід у фінал чинні володарі цього трофею посперечаються з Аталантою і нашим Русланом Маліновським.

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