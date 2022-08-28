"Я шукав варіанти продовження кар'єри, бо рік не грав у Андерлехті. Я не був основним футболістом бельгійської команди, тому шукав варіант із орендою в іншому клубі. Коли з'явилась пропозиція від Шахтаря – одразу ж погодився.

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Перший сезон в Андерлехті був для мене хорошим. Я багато грав за брюссельську команду, і все складалося добре. Але потім до команди прийшов дуже якісний іспанський футболіст Серхіо Гомес (нині гравець Манчестер Сіті, – прим.). Ми мали гарну конкуренцію. Я її програв. Звісно, хотілося більшого. Але як вийшло, так вийшло.

Щодо цих двох років у Андерлехті, можу лише подякувати цьому бельгійському клубу. Особливо вдячний за те, що мені приділяли багато уваги індивідуально. Андерлехт – це дуже молода команда із дуже великим потенціалом на майбутнє", – сказав Михайліченко в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Богдан – вихованець Динамо. Виступав за кам'янську Сталь, Зорю, Андерлехт. Влітку 2022-го приєднався до Шахтаря на правах річної оренди з бельгійського клубу. По завершенні сезону "помаранчево-чорні" матимуть право викупити контракт 25-річного українця.

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