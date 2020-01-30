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"Як ви зі мною, так і я з вами", – функціонер Карпат вважає, що Козловський мстить "левам" через зірваний трансфер

16:21 742 Читать на русском
"Як ви зі мною, так і я з вами", – функціонер Карпат вважає, що Козловський мстить "левам" через зірваний трансфер
Григорій Козловський / ФК Рух

Директор з розвитку інфраструктури львівських Карпат Олег Солдатенко озвучив власну версію, чому президент Руха та депутат Львівської міської ради Григорій Козловський не підтримав проект передачі землі біля стадіону Україна "зелено-білим".

"Мені особисто з Ящишиним Григорій Петрович (до речі, респект йому за Гудиму, без жодної іронії) озвучив версію, чому він проти – "Ви не віддали мені Гуцуляка, як ви зі мною, так і я з вами", – написав функціонер у своєму Facebook.

Козловський заявив, що 5 разів зустрічався з Димінським у місті, де переховується президент Карпат

Вочевидь, ідеться про ймовірний трансфер Гуцуляка в Рух цієї зими. За чутками, лідер Першої ліги прагнув підписати форварда в зимове трансферне вікно, проте отримав відмову. Зрештою, Гуцуляк опинився у чернігівській Десні.

Нагадаємо, Львівська міськрада відхилила пропозицію передати Карпатам землю стадіону Україна. "Леви" мають серйозні фінансові проблеми, через що відпустили близько десятка гравців впродовж зимового трансферного вікна.

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Теги
Рух Рух Україна Григорій Козловський Олексій Гуцуляк Олексій Гуцуляк Карпати Карпати
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