Жіноча команда Карпат дає фанатам "левів" хоч якісь приводи для радощів на тлі слабкої гри чоловічого складу.

Граючий тренер львівської команди Надія Чайка відзначилася "сухим листом" у матчі проти миколаївської Ніки.

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Лідер Карпат виконала розкішний стандарт вже на 14 хвилині зустрічі, шокувавши голкіпера суперниць ударом з кутового. "Як вам таке, хлопці?" – прокоментував гол офіційний Facebook львівського клубу.

Ніка відігралася перед перервою, але останнє слово було за "левицями". В дебюті другої половини Олена Тарасенко потужним ударом в ближній кут завершила комбінацію – 1:2.

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