"Як вам таке, хлопці?": граючий тренер жіночої команди Карпат забила гол прямим ударом з кутового
Жіноча команда Карпат дає фанатам "левів" хоч якісь приводи для радощів на тлі слабкої гри чоловічого складу.
Граючий тренер львівської команди Надія Чайка відзначилася "сухим листом" у матчі проти миколаївської Ніки.
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Лідер Карпат виконала розкішний стандарт вже на 14 хвилині зустрічі, шокувавши голкіпера суперниць ударом з кутового. "Як вам таке, хлопці?" – прокоментував гол офіційний Facebook львівського клубу.
Ніка відігралася перед перервою, але останнє слово було за "левицями". В дебюті другої половини Олена Тарасенко потужним ударом в ближній кут завершила комбінацію – 1:2.
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