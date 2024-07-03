"Всі найкращі футболісти, які були для нас доступні, викликані на Олімпіаду. Дуже шкода, що в нашому списку немає багатьох гравців, які вибороли це право. Це була їхня мрія.

Ротань оголосив попередню заявку збірної України на Олімпіаду – багатьох зірок не відпустили, ще 4 треба викинути

Проте ми віримо в тих футболістів, які замінять наших лідерів. Будемо робити все від нас залежне, щоб гідно представити країну на історичному для українського футболу турнірі.

На жаль, маємо проблеми з підготовкою до турніру. Кожного дня зʼявляються клуби, які присилають листи, що відпустять своїх гравців безпосередньо перед Олімпіадою. Хочу попросити пораду в тренерів цих команд. Підкажіть, будь ласка, як в такій ситуації готувати команду та проводити міжнародні спаринги під прапором України?" – сказав Ротань у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, перед стартом на Олімпіаді команда Руслана Ротаня проведе два товариські матчі – проти Єгипту (14 липня) та Парагваю (18 липня). Суперниками України на груповому етапі ОІ-2024 будуть Ірак (24 липня), Марокко (27-го) та Аргентина (30-го).

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