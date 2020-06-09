Як в Мадриді обвели себе навколо пальця – новий указ майже залишив Реал без уболівальників

Більшість клубів Ла Ліги матимуть перевагу над "вершковими" після посткарантинних нововведень.

Керівництво мадридського Реала потрапило у доволі незручну ситуацію після того, як було опубліковано рішення іспанського уряду щодо третьої фази виходу країни з карантину, повідомляє видання AS.

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Зокрема, нова інструкція дозволяє матчі з глядачами. Єдина умова – заповненість арени не повинна перевищувати 30%. Боси "вершкових" не вірили у швидке повернення фанатів на трибуни, тому прийняли рішення закрити Сантьяго Бернабеу, аби збільшити швидкість реконструкції: її безперервність дозволить скоротити загальний термін реставрації та витрат на неї.

Завершувати сезон Реал вирішив на стадіоні Альфредо ді Стефано, який вміщує лише шість тисяч глядачів. Як наслідок, підтримати підопічних Зідана зможуть лише 2 тисячі фанатів. У клубі вже розглядають варіант з екстренним збільшенням посадкових місць до 9 тисяч, що дозволить розмістити на стадіоні на тисячу вболівальників більше. Для прикладу, Барселона матиме на Камп Ноу майже 30-тисячну підтримку. Однак ситуація не настільки критична, адже під рішення уряду підпадають лише кілька останніх поєдинків Ла Ліги.

До слова, Реал свій перший після перерви поєдинок проведе 14 червня, коли зустрінеться з Ейбаром.

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