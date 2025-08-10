Команда, де Лео вписав своє ім'я в історію, завоювала чимало титулів та стала однією з найкращих за всі часи. Барселона також завжди позиціювала більше ніж просто клубом і в незвичний спосіб підтвердила це.

Мистецький акт відбувся в Нью-Йорку. Величезна цифрова конструкція розміром 6 на 3,6 метра височіла, немов моноліт, у залі Woods аукціонного будинку Christie's – всього за кілька кроків від мармурового вестибюля в Рокфеллер-центрі на Манхеттені. Тут раніше виставлялися роботи таких ікон, як Луїза Буржуа, Жан-Мішель Баскія та Енді Воргол. Якщо вірити Гвардіолі, тут мав колись опинитися і його легендарний гравець: "Були Пеле, Марадона, Кройф. Але Мессі – це чисте мистецтво".

Якщо це місце, де мистецтво оживає, новий експонат працює як цифровий портал – захопливий, майже кінематографічний простір, що стирає кордон між минулим і майбутнім, з візуальними ефектами, наче вирваними з фільму "Матриця". Ця робота поєднує два світи, які раніше майже не перетиналися: племінну пристрасть футбольних фанатів та інтелектуальний, ретельно курований всесвіт високого мистецтва. На створення витратили кілька тижнів.

Сам художник Рефік Анадол зізнається: раніше він не був фанатом спорту №1, що об'єднує мільярди людей по всьому світу. Хоча дитина у Стамбулі не могла пройти повз ці гарячі протистояння. Тож іноді він дивився дербі між Бешикташем і Галатасараєм зі своїм дядьком, затятим уболівальником, але для відомого у всьому світі медіа-художника, який створив за останні десять років наймасштабніші інсталяції з використанням штучного інтелекту, футбол завжди був лише тлом. Аж ніяк не пристрастю. До зустрічі з Ліонелем Мессі.

Анадол, звісно, знав, хто такий Лео. Однак його інтерес був не так до восьмиразового володаря "Золотого м'яча", як до його впливу на весь світ. "Мессі-маестро", як він його називає. Талант епохи, чия футбольна майстерність виходить за межі спорту і переходить у щось більш фундаментальне. І коли благодійний фонд клубу Інтер Маямі, за який зараз грає Мессі, і аукціонний будинок Christie's звернулися до художника – через кураторку Хімену Каміноса – з пропозицією переосмислити найважливіший гол у кар'єрі аргентинця і перетворити його на генеративну скульптуру з даних, Анадол побачив у цьому щось більше.

"Мистецтво завжди було потужним інструментом, щоб посилювати послання, важливі для цього моменту", – розповіла Камінос виданню The Athletic. Анадол від самого початку розумів: його завдання – не просто зафіксувати футбольний момент, а перетворити його на живу пам'ять, побачити з тисяч різних ракурсів. Для Лео це не нове. У 2024 році колекція з шести футболок, що Мессі носив під час чемпіонату світу 2022, стала найдорожчою спортивною пам'яткою, яку продали минулоріч. Її купили на аукціоні за 7,8 мільйона доларів (понад 322 млн гривень).

"Йшлося не про те, щоб просто відтворити момент. Завдання було відтворити пам'ять – конкретно тут його пам'ять – з допомогою даних, емоцій і простору", – розповів зі свого боку Анадол виданню The Athletic. Результатом стала унікальна робота під назвою "Жива пам'ять Мессі – Гол всього життя", яку виставили на аукціоні у Christie's у Нью-Йорку наприкінці липня. Усі отримані кошти мають піти на благодійність. Інсталяція переосмислює гол Мессі головою у ворота Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги чемпіонів 2009 – момент, який сам гравець назвав найважливішим із понад 800 голів за кар'єру. "Дуже складно вибрати лише один, їх було так багато", – зізнався Мессі знімальній групі, яка брала у нього інтерв'ю кілька місяців тому. Ця розмова й досі не публікувалася.

Але саме те взяття воріт – удар головою у другому таймі, який приніс Барселоні третій Кубок Європи – він виділив як ключовий момент за 21 рік своєї професійної кар'єри. "Цей гол – мій улюблений", – посміхнувся Мессі. Найкрасивіший і найунікальніший за версією самого автора. Адже це був удар з другого поверху. А Мессі, як відомо, має лише 170 сантиметрів зросту. "Я тоді дуже високо підстрибнув – це для мене рідкість", – визнає сам 38-річний голеадор. На той час аргентинець відзначився лише третім влучним ударом з повітря. Загалом же в кар'єрі наколотив 26 м'ячів головою, зокрема 2 – вже за Інтер в МЛС.

Матч, який команди зіграли того теплого травневого вечора на римському Стадіо Олімпіко, чекали та описували як сутичку титанів: Барселона Пепа Гвардіоли, яка змінювала уявлення про сучасний футбол своїм технічним, заснованим на контролі м'яча стилем, проти МЮ сера Алекса Фергюсона – одного з найбільш успішних і багатих клубів світу, чинного переможця Ліги чемпіонів, який, як і раніше, має грізну атакувальну силу.

Навесні 2009 року Мессі вже був зіркою. Йому виповнилося всього 22, але вже виглядав як неймовірно швидкий і незаперечно обдарований. Але він все ще був на шляху від вундеркінда до легенди. Тиск був колосальним. Від Мессі чекали не тільки чаклунства на полі, а й результату. Весь світ дивився – чи зможе Ла Пульга (Блоха, прізвисько, пов'язане з його зростанням), цей юний геній, витримати світло прожекторів і вписати своє ім'я у пантеон безсмертних.

На 70-й хвилині фіналу, коли Барселона вже вела 1:0, Хаві Ернандес навісив у штрафний майданчик Юнайтед з глибини поля – ідеальна передача, що ширяла над римським небом. Те, що сталося далі, вразило навіть найвідданіших фанатів Мессі. Невисокий аргентинець непомітно вискочив з-за спин захисників, підстрибнув вище за майже 2-метрового центрального захисника Ріо Фердінанда і завдав точного удару головою, відправивши м'яч по дузі повз воротаря Едвіна ван дер Сара в дальній кут воріт. Це був перший гол Мессі головою за весь сезон – у його 51 матчі. Він побіг до кутового прапорця, розкинувши руки з посмішкою здивування на обличчі.

"Не думав про це занадто багато – все сталося природно. Я просто підстрибнув, пробив по м'ячу так, як завжди це роблю. І вийшов гол", – пояснив Лео. Шо відчував Мессі про це взяття воріт? Суміш гордості, теплоти й, можливо, легкого подиву. Він не драматизує, але помітно, що цей момент має для нього глибоко особисте значення. Це не просто гарний гол – це рідкісний епізод, який кинув виклик звичному стилю, але втілив усе найкраще, що в ньому є: інстинкт, відчуття моменту, приціл і холоднокровне виконання під тиском.

"Я ніколи не вважав цей гол найважчим у своїй кар'єрі, але він безперечно був найбільш важливим і незабутнім", – пригадує Мессі. Цей удар закріпив перемогу Барселони з рахунком 2:0 та довершив історичний перший требл каталонського клубу: золоті медалі чемпіонату та Кубка Іспанії, а також Ліги чемпіонів. Для самого Мессі він став моментом, коли світ остаточно усвідомив, хто перед ним. Гравець, який визначить цілу епоху.

"Для мене цей удар головою – не просто гол. Це портал. Мить, коли хлопчик став маестро", – каже Рефік Анадол. За понад два десятиліття Мессі побудував одну з найбільших кар'єр в історії спорту. З Барсою виграв 4 титули Ліги чемпіонів та 10 чемпіонатів Іспанії, а також встановив рекорд за кількістю завойованих "Золотих м'ячів". Суперництво Лео з Кріштіану Роналду, зіркою мадридського Реала, стало головною темою футбольних заголовків упродовж понад десяти років.

А його унікальний стиль – низький центр ваги та філігранна ліва нога – наново визначили, яким може бути "десятий номер" у сучасному футболі. Коли у 2021 році Мессі залишив Барсу через фінансові проблеми клубу, це стало кінцем тої епохи. У ПСЖ він додав до колекції нові трофеї, але справжнім апогеєм його легенди для багатьох стала перемога на чемпіонаті світу 2022 з Аргентиною – досягнення, яке підняло вище самого поняття "велич", особливо в очах прискіпливих земляків, яким так важко догодити.

Завдання Анадола полягало не просто в тому, щоб відтворити гол, а в тому, щоб перетворити його на щось нове. "Пам'ять у цьому контексті означає зовсім інше. Кожний гол – це спогад для нього. Але той факт, що саме цей Мессі назвав найбільш значущим, є неймовірно символічним", – пояснює митець. За словами Анадола, це є подарунок Мессі проєкту: він поділився особистим моментом свого життя, щоб привернути увагу і, можливо, зібрати кошти на добрі справи.

Цей зв'язок дуже важливий для мене. І, як мені здається, для нього теж", – продовжує творець. Разом із командою інженерів та дослідників Анадол відтворив той гол із використанням відеоматеріалів УЄФА (відео, як підкреслює автор цього художнього переосмислення, лише у двомірному форматі), а також даних трекінгу гравців та алгоритмів машинного навчання. На основі цього аналізу команда за допомогою ШІ та нейромереж відтворила момент у 3D вигляді.

По суті, це перенесення 16-річної пам'яті у нинішню мить за допомогою технологій, яких у 2009 році ще не існувало. Кожен кадр, кожен рух були відновлені математично: швидкість та траєкторія м'яча, позиції та рухи всіх гравців, злагодженість дій команди. Це не просто перегляд гола – це ШІ переглядає його знову й знову, заповнюючи прогалини, аналізуючи фізику та ухвалення рішень, закладені в тих кількох секундах.

Крім даних, до проєкту включили восьмихвилинний запис інтерв'ю Мессі. Лео розмірковує про свій гол, ділиться почуттями й пояснює, чому цей момент такий важливий. На основі цього створили звуковий ряд для інсталяції. "Ми проаналізували його голос, міміку та емоційні сигнали, щоб вплести ці почуття в проєкт. Результат – не просто цифровий витвір мистецтва, а скульптура з даних. Не бронза і не мармур, а архітектурна інсталяція в повному зануренні".

Усередині інсталяції – дзеркального, іммерсивного простору кімнати – стираються межі між глядачем, даними та пам'яттю. Відвідувач стає частиною твору. Оточений живою скульптурою, що дихає з руху, світла і звуку. Лунає шум стадіону. Повторюється голос коментатора. Серцебиття Мессі поєднується з навколишнім звуком, створюючи те, що Анадол називає звуковим ландшафтом пам'яті: "Коли заходиш усередину, виникає відчуття, що ти потрапляєш прямо у спомини про Мессі – це і скульптура, і наукова фантастика одночасно. Простір стає полотном, а сама архітектура перетворюється на живу картину, насичену емоціями Мессі та багатошаровими даними. Це зовсім новий спосіб оповідання історії".

Для Анадола, чиї минулі роботи варіювалися від інсталяцій, присвячених хворобі Альцгеймера, до співпраці з NASA і SpaceX, цей проект став новим типом взаємодії – союзом двох майстрів, що працюють у різних сферах. Він не бачить у Мессі художника, але помічає в ньому маестро: Лео керує простором та часом так, що це виходить за межі логіки. Я малюю даними. Він рухом". Інсталяція у Нью-Йорку з'явилася якраз вчасно під фінал першого розширеного Клубного чемпіонату світу між Челсі та Парі Сен-Жермен.

Інсталяція "Найвеличніший гол" принесла на онлайн-аукціоні Christie's 1,87 мільйона доларів (понад 77 млн гривень). Всі виручені підуть у фонд Inter Miami Foundation, який реалізує благодійні ініціативи, зокрема співпрацю з ЮНІСЕФ , спрямовану на розширення доступу до якісних освітніх програм в Аргентині, Мексиці, Сальвадорі, Гондурасі та Гаїті. Стартова ціна становила 1,5 мільйона доларів. Анадол сподівається, що скульптура не зникне у приватній колекції таємничого поціновувача: "Це не просто співпраця між двома людьми. Це діалог між двома світами. Не "художник зустрічає художника", а спорт зустрічається з мистецтвом. І саме це робить роботу такою свіжою та сильною".

