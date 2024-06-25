Збірна України досі може посісти будь-яке місце в групі E на Євро-2024. Розповідаємо, що потрібно "синьо-жовтим" для плей-офф.

Вперше в історії чемпіонатів Європи всі команди групи мають однакову кількість очок перед третім туром. Україна разом з Бельгією, Румунією та Словаччиною в історичному квартеті – у всіх по три бали. Команда Реброва зараз на останньому місці через найгіршу різницю голів (-2), але можливі різні сценарії.

Україна – Бельгія: де дивитися вирішальний матч групового етапу Євро-2024

Перемога над Бельгією гарантує Україні плей-офф. Якщо в іншому матчі водночас Румунія не обіграє Словаччину – наша збірна фінішує першою; якщо обіграє – будемо другими. А далі все значно складніше.

Нічиєї з Бельгією може не вистачити для виходу з групи, а може вистачити. Якщо обидва матчі завершаться мировими – Україна залишається останньою і вилітає з Євро. Тут треба зазначити, що румунів і словаків влаштовує нічия за будь-яких умов. Якщо ж в матчі Словаччина – Румунія буде переможець, то Україна з 4 очками спокійно вийде в плей-офф з третього місця.

Лише раз на великих турнірах всі команди групи фінішували з однаковою кількістю очок. Це трапилося на ЧС-1994, коли Мексика, Ірландія та Італія (також у групі E) залишили за бортом Норвегію. Тоді у всіх навіть різниця голів була однакова, все вирішили забиті.

Поразка від Бельгії може не поставити хрест. Якщо в паралельному матчі Словаччина програє Румунії, то збірна Реброва має шанс на плей-офф Євро з 3 балами. Ми обійдемо словаків у таблиці групи завдяки перемозі в очному матчі та посядемо третє місце.

А далі потрібно дивитися на таблицю третіх місць (в 1/8 фіналу вийдуть 4 збірні з 6). Вже точно нижче опиниться Хорватія, в якої 2 очки. Угорщина, маючи 3 бали та різницю голів -3, наразі головний конкурент.

Якщо Україна програє Бельгії 0:1, то зрівняється з угорцями в усьому. Доведеться рахувати дисциплінарні бали – тут Україна значно краща: 2 жовті картки проти 10 в мадярів. Якщо Україна програє Бельгії 1:2 (2:3, 3:4), то обійде Угорщину за забитими голами. І тільки поразка у 2 і більше м'ячів опустить нас нижче за Угорщину.

І навіть це може не вибити нас з турніру, якщо Словенія та Сербія або Чехія та Грузія в останньому турі не наберуть 3 очки. Варіантів багато, от тільки всі вони можливі лише у разі програшу Словаччини.

Суперкомп'ютер Opta дає 60,8% на вихід України в плей-офф