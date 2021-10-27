Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті переконаний, що футболісти мають отримувати більше часу на відпочинок між поєдинками.

"Зараз транслюють багато футболу, як уболівальнику, мені це подобається. Але, як учасник подій, як тренер, я вважаю, що це не найкращий варіант для підготовки команд топ-рівня. Якість гри у багатьох матчах впала.

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Я вважаю, що зараз ігор у календарі дуже багато, це потрібно виправити. ФІФА та УЄФА мають зайнятися цим, адже, якщо гравці надто втомляться, матчів не буде", – цитує Анчелотті сайт Джанлуки Ді Марціо.

Нагадаємо, останнім часом у ФІФА розглядається можливість проведення чемпіонату світу кожні два роки. Втім, більшість футбольних особистостей засуджують схожу реформу.

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