"Наскільки я розумію, Рамос знав про мене, але це було не повністю його бажання, щоб я прийшов. Як тільки я почав забивати, Рамос одразу дав завдання купити Калініча. Це сталося буквально через два тури, коли я забив чотири голи. Де логіка? Це у нього треба спитати.

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У цей момент купується Калініч і, звісно, ​​його треба ставити. Перші три тури я грав, четвертий і п'ятий провів на заміні, восьмий-десятий – вже не потрапляв у заявку.

Я підійшов до Рамоса з перекладачем і питаю: "У чому проблема? Мені треба щось змінити, над чимось попрацювати?". Він відповідає: "До тебе взагалі жодних претензій немає, ти працюєш супер. Молодець! Працюй далі". Півроку я попрацював. Але я не можу просто сидіти та отримувати гроші, некомфортно почуваюся всередині. У Дніпрі у мене не стояло питання грошей, я хотів грати. У зв'язку із цим я пішов в оренду у Кривбас", – сказав Антонов у програмі "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Олексій виступав у Дніпрі з 2011 по 213 роки. За цей час нападник провів лише 11 матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. Нині Антонов працює тренером у Чорноморці.

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