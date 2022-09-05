Головний тренер команди з Петрового Сергій Лавриненко підбив підсумки дуелі з Чорноморцем (1:1) у 3-му турі УПЛ і оцінив перспективи своєї команди у чемпіонаті України.

"Гру я розділив би на два тайми. Перша сорокап'ятихвилинка нам далась краще: і сили були, і досить непогані моменти, які ми створили. Але у другому таймі Чорноморець провів якісні заміни, був більший тиск на нашу команду.

"Треба буде – ми й у Миколаїв поїдемо": Поворознюк готовий проводити матчі Інгульця навіть під обстрілами

Ми хотіли зберегти перевагу, але, на жаль, пропустили. Отже перший тайм був за нами, а Чорноморець краще виглядав у другій половині гри. У нас зараз такий чемпіонат, що треба бути задоволеним кожним очком. Тим більше, на виїзді, адже в Одесі завжди важко грати.

Щодо наших цілей... Насамперед ставимо завдання залишитися в УПЛ. Хочеться бути вищим у турнірній таблиці, а як станеться – так станеться", – сказав Лавриненко на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 3-х турів Інгулець йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятим, маючи у своєму активі 2 пункти.

Чорноморець врятувався від поразки у грі з Інгульцем, перервавши свою безгольову серію