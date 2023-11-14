– Раніше ти у збірній був за важливого тренера у твоєму житті – Олександра Петракова. Це запрошення від Сергія Реброва перше. Що воно для тебе значить і як мотивує?

– Дуже важливо показати з хорошого боку і віддаватись на 100% у збірній не тільки заради себе, а заради кожного гравця та всіх, хто допомагає: від водія до масажиста.

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– За місце в основі будеш боротися?

– Мене, напевно, для цього й викликали.

– Довбик так багато забиває. Але у нас є цілих три форварди в команді. Як бачиш своє місце?

– Як сліпий казав: "Побачимо" (сміється).

– Наші хлопці зараз багато забивають в Європі. Чи це означає, що наша збірна в оптимальній формі?

– Я думаю, так. Готуємось до дуже важливого матчу з Італією, і це дуже добре, що всі забивають голи, – резюмував Сікан у коментарі ВЗБІРНА.

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