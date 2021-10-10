Троє синів 31-річного вінгера Вест Хема підтримували батька під час поєдинку в Гельсінкі. Дружина Андрія опублікувала фото, на якому Іван, Данило та Максим Ярмоленки слухають флеш-інтерв'ю футболіста, яке він дав після фінального свистка.

Ярмоленко: Казав, що з правої заб'ю десь тоді, коли буде близько 40 років – можливо, ще й головою заб'ю

"Фан-клуб Ярмоленка. Пишаємося тобою", – написала Інна Ярмоленко в Instagram.

Нагадаємо, гол Андрія у ворота Фінляндії став для нього вже 43-м у складі збірної України. Від Андрія Шевченка Ярмоленко відстає на 5 м'ячів.

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