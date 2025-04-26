Шахтар провів відкрите тренування перед боєм із Динамо у 26 турі УПЛ, на якому побувала спецкор "Футбол 24". Перемога дозволить "гірникам" скоротити відставання від киян до 7 очок за чотири тури до фінішу.

Сьогодні я відвідала відкрите тренування Шахтаря перед матчем із Динамо. Погода була звичайна, весняна, але те, що я побачила на полі – точно не буденність. Відчуття, ніби потрапила всередину чогось важливого, де кипить не лише робота, а й емоції.

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"Гірники" вийшли на поле у чудовому настрої. Було помітно, що у колективі панує легкість, впевненість і справжнє братство. Гравці не мовчали, не зациклювались на схемах і тактиці, а навпаки – активно жартували між собою, підколювали один одного і навіть трохи дуркували, як друзі, перед великою зарубою.

Найкумедніший момент стався, коли Лассіна Траоре раптом підійшов до Валерія Бондаря, підняв його на руки і почав кружляти із таким чималеньким вантажем. Реакція виявилася миттєвою – сміх усіх навколо, навіть тренерів. Це було настільки щиро, що мимоволі усміхались навіть ми, журналісти, які, начебто, мали б зберігати серйозний вигляд.

Бразильці теж не пасли задніх. Їхня енергія була заразною. Вони заряджали партнерів не тільки технікою, а й настроєм. Постійні обійми, легкі піддражнювання, доброзичливий сміх – усе це створювало відчуття, що на полі не просто команда, а родина.

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Попри невимушену атмосферу, робота кипіла серйозна. Тренерський штаб Маріно Пушіча був максимально зосередженим, час від часу втручався у вправи, додаючи акценти на тактиці. Але, що цікаво, навіть підказки звучали інтелігентно, без зайвого тиску. Усе свідчить про впевненість: Шахтар знає, чого хоче, і знає, як цього досягти.

На фоні майбутнього принципового матчу з Динамо цей тренувальний день показав: "гірники" готові. Не лише фізично, а, насамперед, емоційно. У них є азарт, пристрасть і внутрішній вогонь. Саме такі деталі часто вирішують долю матчів. Навіть таких великих, як Класичне українське дербі.

Віра Бойчук, спеціально для Футбол 24

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