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Як Роналду знищував київське Динамо, або F*ck off для легенди МЮ і ще 23 фото "старої школи"

15:00 1474 Читать на русском
Як Роналду знищував київське Динамо, або F*ck off для легенди МЮ і ще 23 фото "старої школи"
Тедді Шерінгем, Дуайт Йорк, Оле-Гуннар Сульшер – знаменита атака МЮ 90-х
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Джанлуїджі Буффон – супермен Парми 90-х.

Парма

2. Хавбек збірної Бразилії Дунга переслідує Мустафу Хаджи, марокканського форварда, у матчі ЧС-1998, який "селесао" виграли – 3:0.

дунга хаджи

3. Упродовж 1991-96 років український хавбек Олексій Михайличенко провів за Рейнджерс 134 матчі і забив 24 голи у чемпіонаті Шотландії.

михайличенко

4. Так знімали футбол у середині ХХ століття. Оператор ВВС працює на фіналі Кубка чемпіонів-1963 між Міланом та Бенфікою (2:1).

5. Знамениті і надтитуловані сини Шотландії – Грем Сунесс та Алекс Фергюсон у 1980-х.

сунесс фергюсон

6. Золоті часи Мілана. Андрій Шевченко, Алессандро Неста і Каха Каладзе зі щойно здобутим Кубком чемпіонів.

шевченко каладзе неста

7. Камерунська легенда Роже Мілла і голкіпер Скуадри Адзурри Діно Дзофф – після матчу на ЧС-1982. Мілла зіграє на ЧС-1994, хоча вже тут, на цьому фото, виглядає підстаркуватим.

мілла дзофф

8. Жоель Батс – за роботою. Головний голкіпер збірної Франції 80-х на клубному рівні виступав у Сошо, Осері та ПСЖ.

батс

9. Луїш Фігу намагається перевірити на міцність "горішки" Роналдо – новачка Барселони (1997 рік).

фігу роналдо

10. Пеле умів зцілювати м'яч від академічності та нудьги.

пеле

11. Стильні Йохан Кройф і Ко біжать крос. Аякс-1972.

аякс

12. Типові тіфозі ленінградського Зеніта. Стадіон імені Кірова, 1958 рік.

зеніт

13. Дієго Марадона (Наполі) і Роберто Баджо (Ювентус). Кого з цих маестро шануєте більше?

марадона баджо

14. Невеличке непорозуміння між Алессандро Нестою та Тедді Шерінгемом. Молодий оборонець не має жодної поваги до ветеранистого героя фіналу ЛЧ-1999.

неста шерінгем

15. Діді, видатний хавбек збірної Бразилії, отримує винагороду за перемогу на ЧС-1958.

діді

16. Молодий і нахабний Кріштіану Роналду викручує хребти Несмачному та Юссуфу у матчах Ліги чемпіонів між МЮ та Динамо. Кияни у два прийоми проковтнули від манкуніанців 8 голів, три з яких забив Рон (сезон 2007/08).

роналду

17. Джанп'єро Комбі – легендарний голкіпер Ювентуса та збірної Італії 1920-30-х, чемпіон світу-1934.

комбі

18. Ерік Кантона щойно забив один із своїх 82 голів за МЮ.

кантона

19. Мешканці Удіне зустрічають новачка свого клубу – Зіко, хавбека збірної Бразилії (1983 рік).

зіко

20. Владислав Ващук та Єгор Тітов із Кубком Росії-2003. Через виступи за московський Спартак уболівальники київського Динамо оголосили українському захиснику анафему.

ващук

21. Нельсон Тапія та Іван Саморано – зірки збірної Чилі 90-х.

22. Ретрофанати бєлградського Партизана на виїзді.

23. Уго Санчес – найкрутіший бомбардир в історії мексиканського футболу.

санчес

24. Франц Беккенбауер і Пауль Брайтнер – татусі на базі.

беккенбауер брайтнер

25. А тут – без коментарів...

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Рідкісний кадр легенди київського Динамо, ударний тандем Блохіна і ще 23 фото "старої школи"

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