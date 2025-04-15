"Чи залишиться Щенсни основним? У футболі багато що змінюється швидко, тому я не можу дати вам чітку відповідь. Він дуже важливий гравець. Для нас важливо, щоб уся команда воротарів підтримувала один одного і почувалася добре. Саме таку позицію ми займаємо нині.

"Сподіваюсь, він зрозуміє": Щенсни має намір витіснити тер Штегена з основи Барселони

Сподіваємося, що Бальде одужає якомога швидше. Неприємно втрачати такого гравця, який домігся фантастичного розвитку. Але ми впевнені у всіх наших гравцях.

Ми завжди підходимо до матчів так, щоб показати себе з найкращого боку. Це складний стадіон, і нам потрібно зберігати концентрацію і продемонструвати силу команди. Я дуже радий перемозі з рахунком 4:0, бо знаю, що матч буде важким. Я хочу, щоб гравці насолоджувалися тим, наскільки вони хороші. Ми не хочемо грати в будь-яку гру необдумано. Ми хочемо грати в хорошу гру для наших уболівальників.

Лєвандовскі? З одного боку, це його стан, але з іншого боку, він повинен піклуватися про себе сам. Як і Кріштіану Роналду, він володіє неймовірними фізичними даними. Він дуже професійний. Контролює всі параметри для досягнення оптимальних результатів.

Дані Ольмо готовий до виступу. Чи зможе він грати завтра і як довго це триватиме, ми поки не знаємо, і це ще не сталося. Він нам дуже допомагає, але з Ольмо потрібно бути обережнішим. Головне, що він знову в строю.

Я завжди кажу, що не живу минулим і не живу майбутнім. Усе, що може статися, – це шлях, яким потрібно йти. Нам потрібно зосередитися на матчі з Дортмундом. Це складне завдання, і ми хочемо зробити другий крок у півфіналі. Все інше – майбутнє", – цитує Фліка AS.

Нагадаємо, Борусія та Барселона зіграють сьогодні, 15 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Борусія Д – Барселона: анонс матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів