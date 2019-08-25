"У Києві мені було дуже важко, я звик бути вдома", – Русин розповів, чому віддав перевагу Зорі перед Карпатами

Нападник Зорі Назарій Русин поділився очікуваннями від гри з Карпатами в рамках 5-го туру УПЛ. Нагадаємо, що 20-річний форвард є уродженцем Львівської області, тобто гратиме фактично вдома.

"Матч з Карпатами – це дуже важливий поєдинок для мене, я дуже хочу забити. На гру приїдуть рідні, постараюся забити, щоб ми перемогли. Приїдуть мама, брат, тітка, людей 30 буде.

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Чому я не перейшов у Карпати? Мені подзвонили перед зборами, сказали, що я, напевно, перейду в Карпати. Я радий бути вдома, я дуже люблю дім, чесно. Як приїхав до Києва, мені було дуже важко, відверто. Я такий домашній, звик бути вдома. Потім подзвонили із Зорі, і я дуже довго обирав. Мені батько сказав і сім'я, що Зоря грає в єврокубках. Крім того, там Скрипник – європейський тренер, тож я пішов туди. Навчитися чогось нового.

Але я дуже люблю дім і перший рік в Динамо мені було дуже важко, чесно. Але зараз Київ – мій другий дім", – цитує Русина FootballHub.

Нагадаємо, цього літа Русин перейшов у Зорю на правах оренди з Динамо. У складі луганців провів 4 матчі, забив 2 голи та отримав червону картку.

До слова, поєдинок Карпати – Зоря розпочнеться сьогодні о 17:00. Назарій Русин потрапив у стартовий склад луганців.

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