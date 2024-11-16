"Якщо оцінювати ставлення тренера до матчу та його комунікацію, то він нічого не показує. Контекст гри був незвичайним. Я не хочу звинувачувати гравців у темпі матчу. Коли є такий важкий контекст, ситуація ускладнюється.

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Протилежна команда грала на своїх сильних сторонах. Якщо їх можна звинуватити, то це стосується технічного рівня. Хто б не був тренером, крім Дідьє Дешама, він би зробив все краще.

Як президент Федерації футболу Франції не може не зрозуміти, що команда всіх дратує, що тренер теж всіх дратує? Я казав перед матчем, що нам буде нудно. Так і сталося. У перерві, коли ти тренер і хочеш щось змінити, чому ти не міняєш гравців? Чому залишаєш тих, хто тягне час, робить неймовірні технічні помилки?", – сказав Ротен у ефірі RMC Sport.

@rothenjerome : "Comment le président de la FFF ne peut pas se rendre compte que l'équipe et le sélectionneur ennuient tout le monde ? Zaïre Emery meneur de jeu pendant 70 minutes les gars, non mais franchement !" #RMCLive pic.twitter.com/NNgwtwSsZj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 15, 2024

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