Як повернути вболівальників на трибуни – онлайн-конференція Sports Talk Club

Після зняття обмежень, викликаних карантином, спортивні клуби зіткнуться з новим викликом – виграти боротьбу за глядача в інших розважальних подій, за якими так засумували люди.

В межах освітньої платформи Офіційного партнера національної збірної команди України з футболу ТМ Parimatch, PM Education, експерти будуть обговорювати найкращі приклади організації Matchday та роботи з уболівальниками в день проведення спортивного заходу.

26 травня в 16:00 за підтримки ТМ Parimatch відбудеться чергова онлайн-конференція Sports Talk Club. Учасником дискусії стане Максим Краснобаєв, екс-генеральний менеджер футбольного клубу "Динамо" (Брест). У минулому сезоні команда стала чемпіоном Білорусі як на полі, так і за його межами. Клуб добився феноменального росту відвідуваності уболівальників при мінімальних інвестиціях.

Другий гість клубу – Максим Карпій, керівник агентства Sportlab, має величезний досвід організації як великих заходів (Z-Games), так і локальних івентів. Максим проаналізує найкращі міжнародні практики, а також дасть практичні поради про те, як організувати проведення спортивного матчу, щоб глядачі самі хотіли на нього потрапити.

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