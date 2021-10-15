"Це ви так вирішили, що я радію цьому голу. Якщо подивитися повний матч, то видно, що я піднімаю руки вгору і далі злюся. Просто хто як бачить цей момент. Я не радів голу, ні. Я в жодному разі не радів голу Ужгорода. Як людина, яка проїхала 20 годин в автобусі, може радіти голу чужої команди?

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Я дивився гру в повторі. У кожного бувають помилки. Можливо, десь позначалася втома. Ми їхали в Ужгород за перемогою, повинні були брати там три очки. Але футбол така гра – один матч проводимо добре, другий можемо провалити. Навіть не знаю, у чому причина.

У команді ніхто не питав про мою реакцію на гол Ужгорода. Дзвонили з КДК УАФ. Сказали, немає жодних питань, там дивилися огляд матчу. Якщо подивитися повний поєдинок, то видно з іншої камери, що я піднімаю вгору руки, а потім починаю кивати в боки головою – журюся, як ми могли пропустити цей гол. І все", – цитує Бойка Tribuna.

До слова, Кремінь після 13 зіграних матчів розташувався на 12 сходинці турнірної таблиці Першої ліги, у команди тринадцять залікових балів.

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