Як одне текстове повідомлення коштувало Челсі майже 100 млн євро – найдорожче смс у світі

Витівка Антоніо Конте півторарічної давнини принесла Челсі серйозні збитки – як в ігровому плані, так і у фінансовому.

Літо 2017 року. Лондонський Челсі буквально щойно здобув титул чемпіона Англії – 6-й у своїй історії і останній на цей момент. Не всі фани команди та гравці вже відійшли від святкувань, аж тут сталося те, що, як виявилось, серйозно вплинуло на подальшу долю "аристократів".

"Привіт, Дієго! Сподіваюся, що в тебе все добре. Дякую тобі за сезон, який ми провели разом. Успіху тобі в наступному сезоні, але ти не входиш у мої плани", – таким був фрагмент текстового повідомлення тодішнього наставника Челсі Антоніо Конте на адресу форварда Дієго Кости.

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Рішення італійського тренера виглядало дивним практично для всіх. Звісно, іспанець відомий своїм складним характером, але навряд чи це серйозний привід отак позбуватись найкращого бомбардира команди, який у 35 поєдинках Прем'єр-ліги забив 20 голів.

В підсумку все вийшло так, як спланував Конте – Дієго повернувся у Атлетіко, заради чого практично півроку був без ігрової практики. А от Челсі з того часу і до сьогоднішніх днів так і не зумів знайти забивного центрнапа – типового "дев'ятого номера". Пригадуємо підписання нападників лондонським клубом з моменту відходу Дієго Кости.

Альваро Мората – 66 млн євро, липень 2017 року

Вихованець Реала перебрався у Челсі за 66 млн євро після найуспішнішого сезону в кар'єрі – 15 голів у Ла Лізі 2016/17. Вочевидь, саме цей факт спонукав чемпіона Англії викласти таку суму за іспанського форварда.

Мората в Лондоні розпочав доволі класно, забиваючи практично в кожному матчі. Вже до кінця вересня іспанець відзначився 6-ма м'ячами в АПЛ. До кінця року результативність форварда дещо знизилась, а от у другій частині сезону Мората забив лише 3 голи, з них тільки 1 в АПЛ. В підсумку іспанець завершив дебютний для себе сезон в Челсі з 11 голами в чемпіонаті.

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У цьому сезоні справи дещо гірші. Мората через травму пропустив декілька поєдинків, а в інших матчах далеко не завжди грав усі 90 хвилин. В активі форварда наразі 5 голів у 16 матчах. Після практично завершеного переходу Ігуаїна Мората, найімовірніше, піде в оренду. У підписанні іспанця зацікавлений мадридський Атлетіко.

Олів'є Жиру – 17 млн євро, січень 2018 року

Француз став учасником так званого потрійного трансферу Обамеянг-Жиру-Батшуаї. Втім, стати головним бомбардиром Челсі майбутньому чемпіону світу не судилось – протягом 2018 року він забив лише 4 голи в АПЛ. Жиру провів 17 матчів у Прем'єр-лізі 2018/19, отримуючи регулярну ігрову практику від Мауріціо Саррі, а от відплатити тренеру забитими голами виходить рідко.

І от зараз до переїзду в Лондон близький Гонсало Ігуаїн. Навряд чи підписання 31-річного аргентинця обійдеться "аристократам" у менш ніж 10 млн євро. Мауріціо Саррі прагне знову працювати зі своїм екс-підопічним, а тому Челсі точно викладе кілька мільйонів заради підписання Ігуаїна. Таким чином сума, витрачена Челсі на нападників після відходу Дієго Кости складе близько 100 млн євро.

Що ж стосується Дієго Кости, то йому, як виявилось, перехід в Атлетіко теж не приніс особливої користі. Так, іспанець повернувся у клуб, в якому зробив собі ім'я, але за 2018-й рік забив лише 4 голи в Ла Лізі (з них 3 – у минулому сезоні). Останні 2 місяці Дієго Коста відновлюється від травми.

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