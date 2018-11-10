toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ ЗОРЯ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Як Неймар, Мбаппе та Дракслер в баскетбол пограли – бразилець спародіював Моурінью

15:32 245 Читать на русском
Як Неймар, Мбаппе та Дракслер в баскетбол пограли – бразилець спародіював Моурінью
Неймар / соцмережі

Форварди ПСЖ Неймар, Кіліан Мбаппе, а також хавбек Юліан Дракслер пограли в баскетбол на клубній базі парижан.

Неймар виявився кращим, ніж Мбаппе та Дракслер у грі в баскетбол. Нападники та хавбек ПСЖ перевірили свої сили на клубній базі.

Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрів

Бразилець під час кидка Кіліана став під кільцем та спародіював жест головного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью після матчу з Ювентусом (2:1).

Після гри Неймар просигналізував про власну перемогу вигуком "Я переможець".

Теги
Відеоновини Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Юліан Дракслер Юліан Дракслер Неймар Неймар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
34
хв
Генгам
18:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук