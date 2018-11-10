Як Неймар, Мбаппе та Дракслер в баскетбол пограли – бразилець спародіював Моурінью

Форварди ПСЖ Неймар, Кіліан Мбаппе, а також хавбек Юліан Дракслер пограли в баскетбол на клубній базі парижан.

Неймар виявився кращим, ніж Мбаппе та Дракслер у грі в баскетбол. Нападники та хавбек ПСЖ перевірили свої сили на клубній базі.

Шокуючі деталі контракту Неймара з ПСЖ – клуб платить за оплески уболівальникам та відсутність критики арбітрів

Бразилець під час кидка Кіліана став під кільцем та спародіював жест головного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью після матчу з Ювентусом (2:1).

Після гри Неймар просигналізував про власну перемогу вигуком "Я переможець".